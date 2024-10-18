Андрей Мостовой оформил дубль в первом тайме матча «Акрон» - «Зенит»

«Зенит» сделал ещё один шаг к победе в стартовом матче 12-го тура Премьер-лиги против «Акрона». Команда Сергея Семака забила ещё раз на 39-й минуте. Густаво Мантуан с правого фланга навесил в штрафную хозяев, Марат Бокоев справился с этой передачей, но вынес мяч точно на Андрея Мостового, а тот снаряд спокойно принял и с 12 метров пробил в правый верхний угол. Счет на табло 0:2. «Зенит» может завершить день на первом месте в таблице, соперник делит восьмую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.