Погребняк высказался о кричалке «Зенит» - позор российского футбола»

Известный в прошлом центрфорвард Павел Погребняк высказался об оскорбительной кричалке в адрес петербургского «Зенита». Во время матчей болельщики соперников скандируют «Зенит» - позор российского футбола».
«В чём позор? Не нужно обращать внимание на эту кричалку. Если кто-то завидует «Зениту», значит, надо просто составлять конкуренцию на поле», - поделился мнением Павел в интервью Metaratings.ru.
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака оформили требл.
После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице.
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