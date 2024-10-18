ХК «Спартак» перенёс матч КХЛ против «Витязя» с 18:00, 23 ноября на 14:00. Всё дело в том, что вечером этого же дня ФК «Спартак» будет играть против «Локомотива» в рамках Российской премьер-лиги. Местом встречи «Спартака» и «Локомотива» станет «Лукойл Арена».

«Окажем максимум поддержки хоккейному «Спартаку» – и нашим футбольным братьям в столичном дерби!», - пишет пресс-служба хоккейного клуба.

А в эти выходные «Спартак» будет принимать одного из лидеров РПЛ, «Краснодара». Очный матч команд на «Лукойл Арене» пройдёт в эту субботу, 19 октября. «Спартак» идёт на шестом месте в лиге с 19 баллами, «Краснодар» первый, 27 очков.