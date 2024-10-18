В главных слухах недели вы узнаете, что Килиан Мбаппе думает насчёт обвинений в изнасиловании, какой ультиматум Александру Соболеву поставил «Зенит», и где мог оказаться Карло Анчелотти. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе жестоко подставил «ПСЖ»

На днях футбольный мир шокировала информация из Швеции о Килиане Мбаппе – звезду «Реала» обвиняют в изнасиловании. Предполагаемый инцидент произошёл на прошлой неделе в одном из отелей Стокгольма. Слухи говорят о том, что сам Мбаппе обвиняет в случившемся «ПСЖ» и лично президента клуба Нассера аль-Хелаифи. По мнению Килиана, руководитель гранда Лиги 1 жестоко его подставил после не самого красивого ухода из клуба. Мбаппе якобы действительно вступал в физический контакт с девушкой во время отдыха Стокгольма, но, по версии футболиста, всё происходило по взаимному согласию. Стоит отметить, что Килиан продолжает через суд выбивать у «ПСЖ» долг по зарплате и бонусам.

В то же время в прессе появились слухи о том, что Мбаппе имеет проблемы с алкоголем. Звёздный футболист «Реала» якобы иногда перебарщивает с алкогольными напитками во время отдыха.

«Манчестер Сити» нашёл двух кандидатов на пост тренера

Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» по завершению сезона 2024/2025. Испанский специалист пока не принял решения по будущему, но в стане «горожан» прорабатывают различные сценарии. Если верить данным из прессы, то чемпионы Англии последних лет уже выбрали двух кандидатов на случай расставания с Гвардиолой. Таковыми являются Хаби Алонсо из «Байера» и Рубен Аморим из «Спортинга». Последнего привести с собой в «Сити» может Угу Виана, который в следующем году станет спортивным директором английского клуба.

«Зенит» поставил ультиматум Соболеву

Летняя сага с Александром Соболевым получилась затяжной. Впрочем, трансфер нападающего из «Спартака» в «Зенит» всё-таки состоялся. Слухи говорят о том, что питерский клуб при переходе поставил Соболеву ультиматум. Чтобы получить контракт, футболисту пришлось пойти на ограничения по игре в Dota2. В «Зените» призвали Соболева сосредоточиться на футболе, и форвард принял аргументы. В итоге Александр стал проводить за компьютером гораздо меньше времени.

Трансфер Холанна может стать рекордным

В ближайшие годы Эрлинг Холанн может уехать в Испанию – в «Реал» или «Барселону». По слухам, «Манчестер Сити» будет требовать за норвежского бомбардира рекордные деньги. Сейчас самым дорогим футболистом в истории является Неймар, за которого «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Трансфер Холанна в клуб Ла Лиги может перебить этот рекорд. При этом сам норвежец якобы рассчитывает заключить с «Манчестер Сити» новый контракт и прописать там сумму выкупа в районе 120 миллионов евро. Тогда рекорда не будет, и трансфер провернуть будет гораздо проще.

Анчелотти нашли новую работу

Во время паузы на матчи сборных Карло Анчелотти предлагали новую работу. Есть информация, что итальянец получил предложение возглавить сборную Англии в следующем году. Анчелотти, который хорошо знает английский футбол, ответил отказом, и в итоге новым рулевым «трёх львов» станет Томас Тухель. Кстати, на последней пресс-конференции Анчелотти подтвердил, что ездил на пару дней в Англию, но открестился от слухов по работе со сборной. Дыма без огня не бывает?

Слухи собирал Александр Тихий.