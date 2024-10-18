Сёмин: «В матче «Спартак» - «Краснодар» есть два фаворита»

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями относительно предстоящего матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.
«У «Краснодара» ни одного поражения, но когда-нибудь они должны проиграть. Для меня в этой игре будет два фаворита - и «Спартак», и «Краснодар», у каждого клуба свои козыри», - высказался специалист в интервью Metaratings.ru.
Центральный матч тура «Спартак» - «Краснодар» состоится завтра, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11 проведенных туров московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «быки» являются лидерами.
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