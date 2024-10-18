«Зенит» быстро открыл счёт в матче с «Акроном»

12-й тур Премьер-лиги стартовал в Самаре матчем «Акрон» - «Зенит». Уже в стартовом отрезке чемпионы повели в счёте. На 17-й минуте Клаудиньо получил мяч в левой части штрафной и покатил его немного в центр на Андрея Мостового, а тот без сопротивления обработал снаряд и вторым касанием с 12 метров пробил в правый нижний угол.

На табло 0:1, «Зенит» с 29 очками выходит на первое место онлайн-таблицы, «Акрон» (12) - делит восьмую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.