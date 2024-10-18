Сенников высказался о матче «Спартака» против «Краснодара»

В центральном матче 12-го тура чемпионата России встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников.

«Самое главное, чтобы Станкович угадал с составом. «Краснодар» играет стабильно и выглядит попредпочтительнее, но на команду может повлиять дорога до Москвы», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

«Красно-белые» встретятся с командой Мурада Мусаева на домашнем стадионе «Лукойл Арена». Поединок состоится в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии этого матча спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а краснодарцы идут первыми.