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Сенников высказался о матче «Спартака» против «Краснодара»

18 Октября 2024 • 18:19 Комментировать

В центральном матче 12-го тура чемпионата России встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников.

«Самое главное, чтобы Станкович угадал с составом. «Краснодар» играет стабильно и выглядит попредпочтительнее, но на команду может повлиять дорога до Москвы», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

«Красно-белые» встретятся с командой Мурада Мусаева на домашнем стадионе «Лукойл Арена». Поединок состоится в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии этого матча спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а краснодарцы идут первыми.

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Спартак Москва Краснодар Дмитрий Сенников ещё теги
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