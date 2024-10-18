Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил травму в самом начале игры с «Зенитом».

В эти минуты проходит игра 12-го тура Российской премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом». На данный момент счет в поединке еще не открыт – 0:0.

Уже на седьмой минуте 36-летний Дзюба на ровном месте получил повреждение и не смог продолжить встречу. Стоит сказать, что футболист сразу же отправился в раздевалку. Вместо Дзюбы на поле появился Беншимол.

Следить за ходом всех событий матча «Акрон» - «Зенит» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.