Корниленко: «Все понимают важность ближайших матчей»

Футбольный функционер Сергей Корниленко, который занимает пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», высказался о важности предстоящих матчей после решения по главному тренеру.

«Мы занимаемся в нормальном рабочем режиме. Все профессионалы и понимают важность ближайших матчей», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что Игорь Осинькин продолжит работать на посту главного тренера «Крыльев Советов».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 11 очков и находится на десятом месте в таблице.