Пальцев: «У нас действительно хорошие нападающие»

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался об атакующей линии своей команды. В частности, о форварде Гамиде Агаларове.

«Гамид – отличный человек, на коллектив положительно влияет, приносит результат. Верю ли что он может стать одним из лучших бомбардиров? Не только он может, но и Сердер Сердеров и Кирилл Зинович. Нападающие у нас действительно хороши», - делится Пальцев с Legalbet.

Напомним, что махачкалинский клуб находится сейчас на 11 месте турнирной таблицы Премьер-лиги. У клуба в активе 11 очков, отрыв от зоны вылета составляет четыре балла.