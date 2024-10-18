Бубнов сделал прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»

В рамках 12-го тура чемпионата России столичный «Локомотив» на выезде померяется силами с подмосковными «Химками». Об этом поединке поделился мыслями футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. «Локомотив» выступает очень сильно. Понятно, за счёт чего гости будут добывать победу, а вот за счёт чего могут преуспеть хозяева, трудно предположить», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Химок» против «Локомотива» состоится в Подмосковье завтра, 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск. Перед поединком хозяева идут на 13-й строчке в таблице, а гости располагаются на второй позиции.