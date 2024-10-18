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Булыкин - о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Будет ничья, но хотелось бы, что бы какая-то из команд победила со счётом 2:1» эксклюзив

18 Октября 2024 • 18:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.60 2 3.50
Через 21 ч. 55 мин.

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о главных интригах 12-го тура РПЛ.

- В предстоящем туре будет много интриг: как начнут в новых клубах Виктор Ганчаренко и Владимир Слишкович, сыграет ли Артём Дзюба против «Зенита», сможет ли «Спартак» остановить «Краснодар». Что для вас будет наиболее интересно?

- Для меня самым интересным будет матч «Спартак» - «Краснодар и то, как команды будут выглядеть после перерыва на сборные. Особенно это касается южан, у которых идет длительная беспроигрышная серия, а некоторые футболисты уезжали в национальные команды. Любопытно и то, как «красно-белые», которые всегда метят на высокие места, сыграют против лидера чемпионата. По матчу «Акрона» и «Зенита» мне все понятно. «»Локомотив» в гостях у «Химок» - это интересно. Но все-таки самым интересным будет матч тура.

- Кому отдаете предпочтение в игре «Спартак» - «Краснодар»?

- Будет ничья, но мне хотелось бы, что бы какая-то из команд победила со счетом 2:1. В этом случае мы увидим и голы, и хороший футбол. Но самым оптимальным для этих соперников будет сыграть вничью.

- У «Спартака» не все в порядке с обороной, а у «быков» очень сильная атака. Что москвичи могут противопоставить южанам, чтобы набрать очки?

- «Спартак» хорошо играет в атаке. Возможно, матч пройдет на встречных курсах, потому что ни одна из этих команд не играет от обороны. В этом смысле нас ждет интересный голевой матч, в котором мы увидим забитые мячи.

- Смогут ли спартаковские защитники сдержать Кордобу, или он обязательно забьет?

- Шансы у него будут, а реализует ли он их – посмотрим. Но в «Спартаке» есть Бабич, который будет играть против него. Тоже интересное противостояние. Но в «Краснодаре» много и других ребят, начиная со Сперцяна, которые могут проявить себя.

- В кого верите больше – в Ганчаренко и «Пари НН» или Слишковича и «Оренбург»?

- «Оренбургу» будет тяжело в этом сезоне. Он явный кандидат на место в зоне вылета. А что касается «Пари НН», мне хочется, чтобы эта команда выправила турнирную ситуацию и не находилась в зоне вылета. Там хороший стадион, регион, но мне кажется, эта команда тоже будет бороться за выживание.

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- Слишкович хорошо проявил себя в «Спартаке», когда исполнял обязанности главного тренера. Почему не верите в его успех в «Оренбурге»?

- Результаты в «Спартаке» у него были хорошие, но «Оренбург» - это далеко не «Спартак». Это разный уровень. Как он себя проявит в команде, которая находится в пике, будет интересно. Думаю, он надеется на зимнюю паузу, когда можно будет поработать с футболистами, что-то поменять и привнести какие-то новшества.

- «Пари НН» сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» - с «Крыльями Советов». У кого из новых тренеров больше шансов на очки? 

- Для нижегородцев матч с «Ростовом» будет важным, но мне кажется, в обоих этих матчах выиграют гости. 

Елена Григорьевская

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