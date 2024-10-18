Тарханов ответил, кто в этом сезоне будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше чемпионата России.

— За чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

По итогам 11 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же баллов у идущего на второй строчке «Локомотива». Тройку лидеров замыкает «Зенит», в копилке которого 26 баллов.

Через несколько минут стартует первая игра 12-го тура РПЛ, в которой «Акрон» примет «Зенит». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.