Тедеев: «Хочу пожелать, чтобы у Дзюбы всё сложилось так, как он сам этого хочет»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Во время перерыва на матчи сборных здесь на стадионе в Самаре состоялся матч по регби. Как оцените состояние поля?

- Вроде нормально. Ничего такого плохого не увидел здесь. Спасибо работникам, кто всё это время работал и готовил это поле.

- Вы простыли, у вас что-то с голосом. Как будете подсказывать?

- У меня есть тренерский штаб, поэтому я думаю, все будет хорошо.

- Артём Дзюба пропускал прошлый матч против «Зенита», а сегодня он в старте. Разговаривали ли с ним перед игрой? Насколько этот матч для него принципиален?

- Артём - профессионал и к каждому матчу готовится с полной самоотдачей. Это видно и в тренировочном процессе. Я хочу пожелать, чтобы у него всё сложилось так, как он сам этого хочет.

- Сегодня не сыграют Витор, Фернандес и Беншимол. Если Фернандес и Беншимол только прилетели, то почему сегодня Витор остался на скамейке?

- У нас есть хорошие защитники сегодня. Будет играть Марат Бокоев.