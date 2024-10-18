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Семшов предсказал, кто выиграет в матче «Спартака» и «Краснодара»

18 Октября 2024 • 17:48 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной России, а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мыслями насчет предстоящей встречи между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Горожане» чувствуют себя более уверенно, чем «красно-белые». Всё этом матче будет решать исполнительское мастерство в атаке, оно у гостей повыше. «Краснодар» выиграет», - приводит слова Семшова «Всепроспорт».

Матч «Спартака» против «Краснодара» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 19 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени. В преддверии поединка хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости являются лидерами РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus.
18 Октября 2024 в 18:01
Ясно кто, придворный москвобадский клуб с карманными судьями. Тем более что назначен судья, который всегда подсуживает Москвобаду.
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