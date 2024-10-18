Семшов предсказал, кто выиграет в матче «Спартака» и «Краснодара»

Бывший футболист сборной России, а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мыслями насчет предстоящей встречи между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Горожане» чувствуют себя более уверенно, чем «красно-белые». Всё этом матче будет решать исполнительское мастерство в атаке, оно у гостей повыше. «Краснодар» выиграет», - приводит слова Семшова «Всепроспорт».

Матч «Спартака» против «Краснодара» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 19 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени. В преддверии поединка хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости являются лидерами РПЛ.