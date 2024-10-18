Семак: «Акрон» хорошо играет, хорошо укомплектован, там много новых футболистов хорошего уровня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- В предыдущей игре еще в Кубке «Акрон» вынудил вашу команду играть на контратаках. Чего вы ждете сегодня от соперника, который играл с позиции силы во втором тайме?

- Не понял. Вы прошлый футбол смотрели?

- Дело не в счете, а в игре соперника.

- Вы видели, какие мячи забили? Разыгрывали от ворот, ни на каких контратаках, начало от ворот, переход, в позиционных атаках. Посмотрите повнимательнее, пожалуйста. У вас будет другая картинка.

- Артём Дзюба забивает и отдает, уже набрал форму. Есть понимание, как вы будете его сдерживать? Не упростится ли игра «Акрона», что будут играть навесами на него?

- То, как будет играть «Акрон», решает главный тренер. Мы должны думать, как будем играть мы. Мы будем играть в свою игру так, как привыкли играть. А там посмотрим, команда «Акрон» хорошо играет, хорошо укомплектована, много новых футболистов хорошего уровня. Посмотрим. Будет интересный матч.

- Эраковича сегодня нет в заявке. Почему?

- Потому что он поздно вернулся со сборной. Мы посчитали, что у него недостаточно было времени на восстановление после матчей сборной. На сегодняшний день мы его оставили, чтобы он восстанавливался. Побережем его к следующему матчу.