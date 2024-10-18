Тарханов не верит в лёгкую победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА.

Тарханов не считает, что ЦСКА сможет без проблем одолеть «Динамо». По мнению эксперта, игроки «армейцев» превосходят соперника по мастерству, но на своем поле махачкалинцы всегда выкладываются на максимум.

— В общем, команде Марко Николича будет оказано серьезное сопротивление, — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

Матч 12-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА пройдет 19 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.