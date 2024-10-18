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Тарханов не верит в лёгкую победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо»

18 Октября 2024 • 17:45 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
1 5.20 X 3.50 2 1.80
19.10 19:00

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА.

Тарханов не считает, что ЦСКА сможет без проблем одолеть «Динамо». По мнению эксперта, игроки «армейцев» превосходят соперника по мастерству, но на своем поле махачкалинцы всегда выкладываются на максимум.  

— В общем, команде Марко Николича будет оказано серьезное сопротивление, — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

Матч 12-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА пройдет 19 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.  
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus.
18 Октября 2024 в 17:58
ЦСКА придворный москвобадский клуб с карманными судьями, ставящими в их пользу по несколько пенальти за игру, чего там не верить
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