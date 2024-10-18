Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды, Страхинье Эраковиче. Балканца не оказалось в заявке «Зенита» на пятничный матч против «Акрона» в рамках 12 тура РПЛ.
«Он поздно вернулся из своей национальной команды. Решили, что для восстановления у него будет мало времени. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ», добавив, что к следующей игре футболист точно будет.
Эракович – игрок национальной сборной Сербии. В текущем сезоне у легионера за «Зенит» 11 проведённых встреч, в них он отметился одной голевой передачей.
Неудивительно что москвобад-медиа, особенно самое питерофобское из них, Матч-тв, обеспокоены его отстутствием в Зените.
По мойму от него надо под благовидным предлогом избавиться.