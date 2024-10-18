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Семак объяснил отсутствие Эраковича на матч с «Акроном»

18 Октября 2024 • 17:23 Комментировать (1)
Акрон
0:1
Зенит
1 8.50 X 5.00 2 1.40
1-й тайм

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды, Страхинье Эраковиче. Балканца не оказалось в заявке «Зенита» на пятничный матч против «Акрона» в рамках 12 тура РПЛ.

«Он поздно вернулся из своей национальной команды. Решили, что для восстановления у него будет мало времени. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ», добавив, что к следующей игре футболист точно будет.

Эракович – игрок национальной сборной Сербии. В текущем сезоне у легионера за «Зенит» 11 проведённых встреч, в них он отметился одной голевой передачей.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus.
18 Октября 2024 в 17:56
Впечатления что этот Эракович какой-то засланный казачок. Два раза привозил Зениту пенальти, обнимался с тренером Спартака на матче с Зенитом, да и на поле от него толку не много.
Неудивительно что москвобад-медиа, особенно самое питерофобское из них, Матч-тв, обеспокоены его отстутствием в Зените.
По мойму от него надо под благовидным предлогом избавиться.
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