Семак объяснил отсутствие Эраковича на матч с «Акроном»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды, Страхинье Эраковиче. Балканца не оказалось в заявке «Зенита» на пятничный матч против «Акрона» в рамках 12 тура РПЛ.

«Он поздно вернулся из своей национальной команды. Решили, что для восстановления у него будет мало времени. Поэтому оставили его дома, чтобы он восстанавливался», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ», добавив, что к следующей игре футболист точно будет.

Эракович – игрок национальной сборной Сербии. В текущем сезоне у легионера за «Зенит» 11 проведённых встреч, в них он отметился одной голевой передачей.