Сёмин отреагировал на решение Глушакова о завершении карьеры

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о решении бывшего хавбека «красно-зелёных» Дениса Глушакова завершить профессиональную карьеру.

Ранее 37-летний футболист заявил, что текущий сезон станет для него последним.

По мнению Сёмина, Глушаков прошел хороший путь, ведь у него было и чемпионство, и большие победы.

— В каждой команде он играл очень достойно. Раз он принял решение заканчивать карьеру, значит, были основания. Денису есть что вспомнить, — приводит слова Сёмина Metaratings.

Специалист добавил, что если Глушаков решил закончить карьеру, значит, он реализовал весь свой потенциал.