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Сёмин отреагировал на решение Глушакова о завершении карьеры

18 Октября 2024 • 17:20 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
Через 21 ч. 54 мин.

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о решении бывшего хавбека «красно-зелёных» Дениса Глушакова завершить профессиональную карьеру.

Ранее 37-летний футболист заявил, что текущий сезон станет для него последним.

По мнению Сёмина, Глушаков прошел хороший путь, ведь у него было и чемпионство, и большие победы.

— В каждой команде он играл очень достойно. Раз он принял решение заканчивать карьеру, значит, были основания. Денису есть что вспомнить, — приводит слова Сёмина Metaratings.

Специалист добавил, что если Глушаков решил закончить карьеру, значит, он реализовал весь свой потенциал.  

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