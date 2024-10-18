Татьяна Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Это будет пьянка»

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, высказалась насчёт возможного возвращения пива на стадионы в России.

По словам Тарасовой, она не поддерживает такую идею, поскольку считает, что на стадионах люди будут напиваться.

«Поддержит ли правительство возвращение пива? Я думаю, что нет. Я бы не поддержала, не знаю, как это будет. Или это будет пьянка. В резиновую перчатку будут водку наливать и пивом запивать», - цитирует Тарасову «ВсёПроСпорт».

В последние годы вопрос о возвращении продаж пива на стадионах поднимается довольно часто. Впрочем, пока что каких-то существенных подвижек в этом плане не происходит.