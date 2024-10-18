Тарханов уверен, что Круговой не ошибся с переходом в ЦСКА

С прошедшего лета Данил Круговой выступает за московский ЦСКА под руководством Марко Николича. Российский тренер Александр Тарханов уверен, что с переходом в армейский клуб Круговой не ошибся.

«Нравится его игра, хорошо выглядит. Всегда в основе, усилил позицию левого защитника в ЦСКА. Он один из ключевых игроков команды. Хорошо играет в обороне и поддерживает атаку. Он сделал правильный выбор, уйдя из «Зенита», где была конкуренция», - делится Тарханов с Legalbet.

К слову, подписал ЦСКА игрока свободным агентом из петербургского «Зенита». В текущем сезоне у Данила накопилось 15 матчей во всех турнирах, в них один гол и три ассиста.