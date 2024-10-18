Смородская назвала игрока РПЛ, который её разочаровывает

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о Рифате Жемалетдинове, назвав его игроком, который его разочаровывает.

«Он не оправдывает мои ожидания. Считаю, что он слишком рано увлёкся коммерцией. Не надо было из «Локомотива» ему уходить ещё при мне. Он ушёл в Казань за деньгами. Потом вернулся.. Постоянно его что-то отвлекало от прогресса в футболе», - делится Смородская для Legalbet.

Напомним, что прошедшим летом Жемалетдинов покинул «Локомотив», а после свободным агентом перешёл в московский ЦСКА к хорошо знакомому тренеру Марко Николичу. В 14 сыгранных матчах за армейский клуб он оформил один гол и два ассиста.

«Да, выходит на замену, забивает… Но это был игрок основы, не замены», - заключила Смородская.