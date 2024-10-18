Гаджиев назвал преимущество «Краснодара» перед «Спартаком»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал преимущество «Краснодара» перед московским «Спартаком». Командам предстоит провести очный матч в рамках стартующего 12 тура РПЛ, 19 октября.

«Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Многое будет зависеть от того, как готовы лидеры. Не надо забывать, что были матчи сборных», - делится Гаджиев с Metaratings.

Как добавил эксперт, нас ждёт игра команд примерно одного потенциала и сходу выявить фаворита будет сложно.

Напомним, что «быки» пока лидируют в турнирной таблице РПЛ с 27 баллами. «Спартак» лишь с 19 очками занимает шестое место.