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Гаджиев назвал преимущество «Краснодара» перед «Спартаком»

18 Октября 2024 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.60 2 3.50
Через 23 ч. 16 мин.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал преимущество «Краснодара» перед московским «Спартаком». Командам предстоит провести очный матч в рамках стартующего 12 тура РПЛ, 19 октября.

«Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Многое будет зависеть от того, как готовы лидеры. Не надо забывать, что были матчи сборных», - делится Гаджиев с Metaratings.

Как добавил эксперт, нас ждёт игра команд примерно одного потенциала и сходу выявить фаворита будет сложно.

Напомним, что «быки» пока лидируют в турнирной таблице РПЛ с 27 баллами. «Спартак» лишь с 19 очками занимает шестое место.

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