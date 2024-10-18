Тарханов: «Спартак» может прервать победную серию «Краснодара»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос о шансах «красно-белых» в предстоящем матче с «Краснодаром».

— «Спартак», конечно, может прервать победную серию «Краснодара». Это команда, которая может и проиграть любому, и выиграть на данном этапе, — заявил Тарханов «Чемпионату».

По мнению эксперта, «Краснодар» не превосходит «Спартак», у команд равные составы. При этом Тарханов отметил, что Кордоба может вернуться не в лучшем состоянии после командировки в сборную.

Игра 12-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 19 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.