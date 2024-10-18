Дзюба – в основе: «Акрон» и «Зенит» объявили составы

Программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги в пятницу вечером будет открывать матч между «Акроном» и «Зенитом».

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев включил в стартовый состав таких игроков: Волков, Савичев, Бокоев, Димоски, Эсковаль, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Матч между «Акроном» и «Зенитом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.