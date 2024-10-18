Осипов назвал Латышонка лучшим вратарём России

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов высказался о вратаре «Зенита» Евгении Латышонке.

Напомним, минувшим летом 26-летний голкипер перебрался в «Зенит» из «Балтики».

По мнению Осипова, в новом клубе Латышонок стал еще сильнее, чем был в Калининграде.

— Могу ли назвать его лучшим вратарем России? Да, — приводит слова Осипова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Латышонок провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и восемь раз смог оставить свои ворота «сухими».

Сегодня, 18 октября, «Зенит» встретится на выезде с «Акроном». Начало матча запланировано на 18:00 по столичному времени. Прямая текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.