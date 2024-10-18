Сутормин рассказал, есть ли у него обиды на «Зенит»

Вингер «Ростова» Алексей Сутормин поделился комментарием о своём уходе из «Зенита».

Напомним, в летнее трансферное окно Сутормин перебрался из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Стоит сказать, что контракт игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца текущего сезона.

«Вообще никаких обид. Хорошо поговорили. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому. И было принято решение», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Игрок отметил, что зимой он вернется к диалогу с «Зенитом», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Напомним, Сутормин перебрался в «Зенит» в 2019 году. За это время он принял участие в 127 матчах, в которых забил 13 мячей и стал автором 11 результативных передач.