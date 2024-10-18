Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«В «Ростове» у меня больше возможностей вернуться на свой уровень» — Сутормин

18 Октября 2024 • 16:12 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
1 4.80 X 3.90 2 1.75
Через 21 ч. 18 мин.

Вингер «Ростова» Алексей Сутормин высказался о своём переходе в клуб Валерия Карпина.

Футболист заявил, что давно знаком с требованиями Карпина, поэтому понимает, что нужно делать на поле.

— Думаю, здесь у меня больше возможностей вернуться на свой прежний уровень, на котором я могу и хочу играть, и прибавлять дальше, — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Сутормин выступает за «Ростов» с августа текущего года, перебравшись на правах аренды из «Зенита».

В составе дончан игрок принял участие в девяти встречах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Алексей Сутормин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Октября
12:29
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Ростов РПЛ — 19 октября 2024
02:08
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Ростов чемпионата России — 19 октября 2024
17 Октября
18:38
Глебов рассказал о целях и задачах на сезон
17:27
Глебов: «Хочется сыграть в Лиге чемпионов»
16 Октября
17:59
Ставка и прогноз на матч Пари НН – Ростов чемпионата России – 19 октября 2024
15 Октября
15:27
В «Пари НН» прогремел скандал
13 Октября
19:12
Рианчо считает, что Карпин может работать в Европе 1
18:13
Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ
11 Октября
14:12
Канчельскис — о Ганчаренко в «Пари НН»: «Это неправильное решение»
10 Октября
21:44
Балахнин ответил, в какой топ-лиге мог бы закрепиться Глебов
09 Октября
20:44
Пономарёв не верит в Ганчаренко
20:33
Булыкин: «Надеемся, что Ганчаренко стабилизирует ситуацию в «Пари НН»
19:36
«Ганчаренко в состоянии дать «Пари НН» новый импульс» — Сёмин
19:08
«Коммент.Шоу» ещё одного эксперта потерял»: Генич отреагировал на назначение Ганчаренко в «Пари НН» 2
18:39
Хавбек «Ростова» Глебов хочет в Европу 1
18:15
«Пари НН» объявил имя нового тренера
08 Октября
20:26
Ганчаренко договорился с клубом РПЛ 1
19:37
Мажич заявил, что единые трактовки — самая сложная задача для судей
17:12
Вахания: Место в тройке будет хорошим результатом для «Ростова»
15:45
Между Ганчаренко и «Пари НН» возникли разногласия
11:49
Ганчаренко возвращается в РПЛ – он прибыл на подписание контракта
07 Октября
22:56
Генич назвал имя нового тренера «Пари НН»
20:36
Сако: Карпин — один из самых сильных тренеров в моей карьере
17:24
Мостовой: У «Ростова» нет побед, но почему-то Карпина никто не увольняет
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
06 Октября
19:18
Рыскин ответил, есть ли кризис у «Ростова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Гвардиола ответил на предложение из России
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Зрелище и девять голов: СКА в овертайме дожал ЦСКА в КХЛ «Металлург» сломил сопротивление минского «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.10.24 в 18:00
Акрон Акрон
Зенит Зенит
7.00 4.90 1.38
Видео
18.10.24 в 20:15
Ахмат Ахмат
Факел Факел
1.87 3.30 4.40
Видео
19.10.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
3.60 3.55 1.96
Видео
19.10.24 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.21 3.65 2.90
Видео
19.10.24 в 16:30
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
6.00 4.50 1.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
16:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин рассказал, есть ли у него обиды на «Зенит»
16:12 · Россия. Премьер-лига
«В «Ростове» у меня больше возможностей вернуться на свой уровень» — Сутормин
16:01 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Краснодар» — фаворит, но я всё равно верю в «Спартак»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У Дзюбы будет желание показать себя в матче с «Зенитом»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Глушаков выделил одного тренера РПЛ
13:27 · Россия. Премьер-лига
Тошич надеется на возвращение клубов РПЛ в еврокубки
13:07 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Пари НН» - «Ростов» от Бубнова
12:57 · Россия. Премьер-лига
Шешуков: «Спартак» со своим составом может бороться за медали»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» обыграет «Спартак»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не представляет Абаскаля у руля сборной Англии
12:45 · Россия. Премьер-лига
Фидлер: «Сборной России лучше сыграть против команды Медиалиги, чем с Пакистаном»
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Краснодар»: Мостовой назвал точный счёт матча
12:21 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Желаю Мусаеву подарить Галицкому чемпионство «Краснодара»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал результат матча «Спартак» - «Краснодар»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Вагнер Лав без проблем заиграл бы в любом клубе мира»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Ахмат» - «Факел»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал точный счёт матча «Акрон» - «Зенит»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей
11:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько зрителей посетят матч «Спартак» - «Краснодар»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Зобнин оценил место «Спартака» в таблице РПЛ
11:00 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал тренера, который может вернуть ЦСКА чемпионство 1
10:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Акрон» - «Зенит»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Колыванов оценил шансы «Акрона» против «Зенита»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Синицын назвал фаворита матча «Спартак» - «Краснодар»
Все новости