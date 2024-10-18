«В «Ростове» у меня больше возможностей вернуться на свой уровень» — Сутормин

Вингер «Ростова» Алексей Сутормин высказался о своём переходе в клуб Валерия Карпина.

Футболист заявил, что давно знаком с требованиями Карпина, поэтому понимает, что нужно делать на поле.

— Думаю, здесь у меня больше возможностей вернуться на свой прежний уровень, на котором я могу и хочу играть, и прибавлять дальше, — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Сутормин выступает за «Ростов» с августа текущего года, перебравшись на правах аренды из «Зенита».

В составе дончан игрок принял участие в девяти встречах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.