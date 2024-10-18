Камоцци: «Краснодар» — фаворит, но я всё равно верю в «Спартак»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром».

— «Краснодар» – фаворит в этой игре, но я все равно верю в «Спартак». Дома «красно-белые» играют с особой страстью, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября. Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.

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Напомним, в последнем очном поединке «Спартак» одолел «Краснодар» со счетом 1:0.