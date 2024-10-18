Деменко высказался о главных интригах предстоящего тура РПЛ

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о том, сможет ли «Спартак» сдержать Джона Кордобу, а также о дебюте Виктора Ганчаренко и Владимира Слишковича в новых клубах.

- В этом туре много интриг. Как начнут в новых клубах Ганчаренко и Слишкович, сыграет ли Дзюба против «Зенита», сможет ли «Спартак» остановить «Краснодар». Что для вас будет наиболее интересно?

- Для меня интереснее всего матч «Спартак» - Краснодар». Играть будут две атакующие команды. Неизвестно, как подойдет к этой встрече «Краснодар» из-за вызова в сборную футболистов, и сможет ли «Спартак» показать свой футбол. «Быки», как мы видели, показывают неплохую игру, но неизвестно, как скажется пауза.

- Кому отдаете предпочтение в этом матче?

- Фаворитов нет. Если бы игра была до паузы, то я бы сказал, что преимущество будет у гостей. Они поинтереснее выглядят. А у «красно-белых» есть проблемы в обороне. Но «Спартак» - такая команда, которая может показать суперматч, а в следующем туре потерять очки со слабым соперником. Нет стабильности. Хотя в целом Станкович сделал неплохую команду. Но с «Краснодаром» будет очень сложная игра.

- В чем «Спартак» сильнее «Краснодара»? Есть такие моменты?

- Есть. По подбору футболистов москвичи не уступают южанам. У «быков» нет игрока, который был бы на голову сильнее спартаковских. Поэтому не скажу, что «Краснодар» сильно превосходит «красно-белых».

- Смогут ли спартаковские защитники сдержать Кордобу, или он обязательно забьет?

- То, что он в последних турах забивал и был лидером клуба, – это да. Но Кордоба – игрок зависимый. Одно дело – играть дома, а другое – на выезде. Тем более, раненый зверь, как «Спартак», вдвойне опасен. Ребята на эмоциях. А «Краснодару» эта пауза точно не пошла на пользу. Команда не в тонусе. Две недели – это большой срок. Например, Сперцян уехал в сборную, но там не сыграл. Это все влияет.

- В кого верите больше – в Ганчаренко и «Пари НН» или Слишковича и «Оренбург»?

- Оба тренера в последнее время были без практики. Поэтому сложно сказать, кто может преподнести сюрприз. Важно проявление игроками характера и как быстро тренер адаптируется к команде и футболистам.

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- «Пари НН» сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» - с «Крыльями Советов». У кого из новых тренеров больше шансов на очки?

- Они одинаковые. И «Ростов», и «Крылья Советов» также борются за очки, чтобы подняться выше в таблице, а самарцы еще и за своего тренера. Если «Краснодар» играл с «Пари НН», можно было бы назвать однозначного фаворита. А среди середняков трудно кому-то отдать предпочтение.

Елена Григорьевская