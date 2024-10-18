Канчельскис: «У Дзюбы будет желание показать себя в матче с «Зенитом»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом». По мнению Канчельскиса, «Акрон» навяжет борьбу чемпиону, а нападающий Артём Дзюба выйдет на поле с серьёзной мотивацией.

«Акрон» поборется. Футболисты Тедеева неплохо показывают себя, учитывая, что клуб поднялся из ФНЛ. Что касается Артёма Дзюбы, конечно, у него будет желание выйти и показать себя в матче с бывшей командой», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Матч Премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.