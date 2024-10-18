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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков выделил одного тренера РПЛ

18 Октября 2024 • 13:57 Комментировать
Акрон
...
Зенит
1 8.50 X 5.00 2 1.40
Через 3 ч. 8 мин.

Известный футболист Денис Глушаков ответил на вопрос, кто является лучшим тренером в России прямо сейчас.

«Мне нравится стабильность Семака. Команда постоянно выигрывает. Можно ещё кого-то вспомнить, но главное – результат. Из этого всё и складывается», - цитирует Глушакова Sport24.

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

В пятницу, 18 октября, «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги «Акрона». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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