Глушаков выделил одного тренера РПЛ

Известный футболист Денис Глушаков ответил на вопрос, кто является лучшим тренером в России прямо сейчас.

«Мне нравится стабильность Семака. Команда постоянно выигрывает. Можно ещё кого-то вспомнить, но главное – результат. Из этого всё и складывается», - цитирует Глушакова Sport24.

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

В пятницу, 18 октября, «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги «Акрона». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.