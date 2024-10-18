Тошич надеется на возвращение клубов РПЛ в еврокубки

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич дал комментарий на тему санкций, с которыми уже более двух с половиной лет сталкивается российский футбол. Как известно, в условиях санкций клубы Российской премьер-лиги не могут участвовать в еврокубковых турнирах.

«Конечно, мне как человеку, который очень долго играл в России, жалко, что такое происходит. Но я надеюсь, что скоро всё исправится, и российские команды вернутся в еврокубки и Лигу чемпионов», - цитирует Тошича «РБ Спорт».

Стоит сказать, что санкции в отношении Российского футбольного союза были введены УЕФА, а позже и ФИФА. Сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них непросто.