Прогноз на матч «Пари НН» - «Ростов» от Бубнова

В рамках 12-го тура чемпионата России «Пари НН» на домашнем стадионе примет «Ростов». Об этой встрече поделился мыслями футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. «Ростов» выступает крайне нестабильно. Обе команды могут забить со стандартов, поэтому можно смело ставить на результативную ничью», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Пари НН» и «Ростова» состоится в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. По итогам 11 туров Премьер-лиги хозяева с 11 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина (12) находятся на девятой строчке.