Шешуков: «Спартак» со своим составом может бороться за медали»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Шешуков высказался о шансах подопечных Деяна Станковича финишировать в тройке призеров нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Спартак» может бороться за тройку, им не хватает стабильности. Но с их составом должны бороться за медали. Ещё есть над чем работать», - передает слова Шешукова «Чемпионат».
После 11 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 19 баллов и располагается на шестом месте в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Деяна Станковича на домашнем поле встретятся с «Краснодаром». Игра пройдет в субботу, 19 октября, начало – 16:30 мск.
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