Силкин: «Краснодар» обыграет «Спартак»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о центральном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги. В субботу вечером «Спартак» будет принимать «Краснодар». По мнению Силкина, текущий лидер чемпионата, «Краснодар», сможет набрать три очка в столице.

«Я уверен, «Краснодар» обыграет «Спартак». У них все лидеры в строю, Кордоба забивает практически в каждом матче. Жду победы «быков», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует 19 октября в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.