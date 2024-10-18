Мостовой не представляет Абаскаля у руля сборной Англии

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос, мог ли бы он себе представить назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера национальной сборной Англии.

«Не смешите. Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя такие как он умеют хорошо устраиваться», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Мостовой регулярно критикует Абаскаля, который ранее работал на должности главного тренера в «Спартаке». Испанец был уволен из московского клуба в апреле по причине неудовлетворительных результатов команды.