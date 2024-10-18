Фидлер: «Сборной России лучше сыграть против команды Медиалиги, чем с Пакистаном»

Бывший футболист сборной России Артём Фидлер высказал свою точку зрения по товарищеским матчам национальной команды.
«Игра Медиалиги и сборной России? Ничего плохого не вижу. Лучше с ней сыграть или со сборной Первой лиги, чем с Пакистаном. Не думаю, что там уровень футболистов выше», - передает слова Фидлера «Советский Спорт».
В октябре сборная России провела сбор без товарищеских матчей. На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы спарринги против Сирии и Брунея. В последнем контрольном поединке, прошедшем в сентябре, россияне крупно победили Вьетнам со счетом 3:0.
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