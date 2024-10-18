«Спартак» - «Краснодар»: Мостовой назвал точный счёт матча

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а сейчас эксперт Александр Мостовой поделился мнением о матче «красно-белых» и «Краснодара» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» меньше футболистов на сборы в другие команды уезжало. Так что отдам тут предпочтение хозяевам поля. Ставлю на точный счет 2:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится на стадионе «Лукойл Арена» завтра, 19 октября. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии противостояния московская команда занимает шестое место в таблице Премьер-лиги, а «быки» являются лидерами.