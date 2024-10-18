Павлюченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

Бывший центрфорвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мыслями о центральном матче 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар».
«Краснодар» выглядит фаворитом, но я верю в «Спартак». В этом сезоне клуб выступает довольно неплохо. Сейчас игра будет проходить у него дома. Поставлю тут на ничью», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
«Спартак» примет «Краснодар» на своем стадионе в субботу, 19 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед 12 туром «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарцы являются лидерами.
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