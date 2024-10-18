Деменко: «Желаю Мусаеву подарить Галицкому чемпионство «Краснодара»

Экс-футболист Максим Деменко пожелал главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву привести «быков» к чемпионскому титулу РПЛ.
«Желаю Мусаеву подарить Галицкому за доверие чемпионство «Краснодара». Шансы на золотые медали есть. Но сейчас начало сезона, так что надо терпеть, добиваться», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
По итогам 11 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в таблице. Подопечные Мусаева в ближайшем матче чемпионата страны встретятся со столичным «Спартаком». Поединок состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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