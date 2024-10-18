Бубнов назвал результат матча «Спартак» - «Краснодар»

В центральном матче 12-го тура чемпионата России встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Прогнозом на это противостояние поделился бывший игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«2:2. «Красно-белые» могут выдать игру жизни, а могут провалиться. Но столичный клуб однозначно соберётся на одного из лидеров. «Краснодару» будет тяжело», - передает слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» примет «Краснодар» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В преддверии этой встречи подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице, а команда Мурада Мусаева находится на первой строчке.