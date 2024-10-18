Тошич: «Вагнер Лав без проблем заиграл бы в любом клубе мира»

Экс-игрок сборной Сербии и «МЮ» Зоран Тошич вспомнил о бывшем одноклубнике по московскому ЦСКА Вагнере Лаве.

«Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА. Он без проблем заиграл бы в любом клубе мира», - передает слова Зорана «РБ Спорт».

Напомним, что Вагнер выступал за московский коллектив с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. На его счету 20 матчей и четыре гола за сборную Бразилии.

Вместе с «армейцами» нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал кубок страны и взял четыре суперкубка. Также он в составе ЦСКА стал обладателем кубка УЕФА в 2005 году.