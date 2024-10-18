Бубнов назвал победителя матча «Ахмат» - «Факел»

12-й тур чемпионата России продолжится поединком между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Играют два аутсайдера, им очень нужны очки. Особенно победа необходима «Ахмату». Грозненцам всё же по силам победить с минимальным преимуществом», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Ахмата» против «Факела» пройдет на стадионе в Грозном в пятницу, 18 октября. Начало поединка запланировано в 20:15 по московскому времени. После 11 туров хозяева с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице, а гости (7) находятся на 14-й строчке.