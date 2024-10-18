Бубнов предсказал точный счёт матча «Акрон» - «Зенит»

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:2. Футболисты «Акрона» не будут мальчиками для битья, но разница в классе такова, что отобрать очки у «Зенита» будет сложно. Петербуржцы будут настраиваться серьёзно на эту игру», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Акрона» и «Зенита» состоится сегодня, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед этой игрой принимающая сторона занимает восьмое место в таблице РПЛ, а гости располагаются на третьей позиции.