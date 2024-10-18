Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим из россиян, выступающих за границей.

«Не знаю, кто самый яркий, но самый лучший российский футболист, играющий за границей, - Головин», - передает слова Аршавина «РИА Новости».

Напомним, что Александр защищает цвета «Монако» с 2018 года. До этого полузащитник выступал за московский ЦСКА.

В составе монегасков россиянин провел 210 поединков, записав себе в актив 31 забитый мяч и 39 голевых передач. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2029 года.