«Динамо» показывает класс в работе с молодёжью, Захарян и Тюкавин тому подтверждение

Заканчиваем исследовать количество воспитанников ведущих команд, играющих в РПЛ, и поговорим об академии «Динамо».

«Бело-голубые» давно славятся своей академией и вкладывают много сил в её развитие. Работа видна, хотя бы потому, что Арсен Захарян прошлым летом уехал в «Реал Сосьедад», а Константин Тюкавин по некоторым опросам стал лучшим игроком минувшего сезона. Помимо него в этом сезоне в составе «Динамо» сыграли Игорь Лещук, Иван Лепский, Дмитрий Скопинцев, Станислав Бессмертный, Александр Кутицкий, Виктор Окишор, Вячеслав Грулёв и Ярослав Гладышев. Более чем солидно, даже с учётом того, что некоторые сыграли не так много. Вполне вероятно, что по ходу сезона Личка может подтянуть в основу ещё кого-то из молодёжной команды, которая очень неплохо выступает в своём чемпионате.

За «Локомотив» выступает Максим Ненахов, а в составе «Краснодара» недавно оформил 1-й гол после возвращения Фёдор Смолов. Сразу двое воспитанников «Динамо» сейчас в «Акроне». Максим Кузьмин отыграл 11 матчей, а Владимир Москвичёв вышел на поле в РПЛ 4 раза, зато сумел забить в кубке. За «Крылья Советов» выступают Роман Евгеньев, который даже выходил в «Динамо» с капитанской повязкой, а также Улви Бабаев.

В составе «Пари НН» можно увидеть Кирилла Глущенкова, а также Владислава Карапузова. А вот ещё один динамовский воспитанник, Дмитрий Живоглядов, на поле в этом сезоне не выходил. За «Химки» выступает Сергей Терехов. Ворота «Ахмата» защищает Георгий Шелия, который так и не успел получить шанс проявить себя в составе «бело-голубых».

Получается, в этом сезоне на поле выходили 18 выпускников академии «бело-голубых», из них половина сыграла именно за «Динамо». Выходит, академия по большей части работает именно на клуб, а не на всю лигу. Ещё одним подтверждением успешности академии является то, что «Динамо» вместе с «Локомотивом» попало в топ-100 клубов Европы по доверию к молодежи, по данным CIES.

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Сергей Румянцев