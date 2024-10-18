Стало известно, сколько зрителей посетят матч «Спартак» - «Краснодар»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей ожидается на домашнем поединке с лидером чемпионата России – «Краснодаром».

«Ожидаем до 25 тысяч человек», - передает слова представителя «красно-белых» Metaratings.ru.

Центральный матч 12-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Краснодар» пройдет завтра, 19 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния москвичи занимают шестую позицию в турнирной таблице, а «быки» располагаются на первой строчке.