Зобнин оценил место «Спартака» в таблице РПЛ

Хавбек и капитан столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о турнирном положении «красно-белых» в преддверии домашнего поединка против «Краснодара».

«Результаты нестабильны, бывают и хорошие игры, бывают и провальные. Нужно прибавлять в этом и набирать очки. Если посмотреть в таблицу, то шестое место - не наше», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» завтра, 19 октября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.