Тошич назвал тренера, который может вернуть ЦСКА чемпионство

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы «армейского» клуба под руководством сербского специалиста Марко Николича.
«Ценю и уважаю Марко. Где бы он ни работал, выигрывал трофеи. Верю, что Николич вернёт ЦСКА чемпионский титул. Он точно способен вернуть клуб на прежний уровень», - передает слова Зорана «Чемпионат».
Николич занял пост главного тренера ЦСКА перед стартом нынешнего сезона. После 11 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.
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